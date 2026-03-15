Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Tekin’in kullandığı ifadeler siyasette yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programında konuşan Tekin, Özgür Özel’in kendisini “toplumu kutuplaştırmakla” suçladığını hatırlatarak bu eleştirilere tepki gösterdi.

Özel’in açıklamalarını anlamakta zorlandığını söyleyen Tekin, “Beni toplumu kutuplaştırmakla itham ediyor. Ben anlamıyorum. Toplumun yüzde 98’i Müslüman diyoruz, Ramazan ayını milletin değerlerine uygun şekilde kutlayalım deyince bu mu kutuplaştırma oluyor?” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Özgür Özel'i şu sözlerle hedef aldı:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım.

Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel'i hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin’e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir! Buradan Erdoğan’a da bir çağrıda bulunuyorum. Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz!"