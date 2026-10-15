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Kaynak: Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin meydana geldiği İstanbul’da incelemeler gerçekleştirecek.

BAKAN KURUM İNCELEMELERDE BULUNACAK

Kurum, İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi’nde bugün koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Son durum ile ilgili açıklama da yapacak olan Bakan Kurum, yarın da hasar gören bölgelerde incelemeler yapacak.

42 İLE SARI, 6 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için İstanbul dahil 42 ile sarı; Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce’ye ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Konuya ilişkin Bakan Kurum, “İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi.