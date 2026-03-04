Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, okullarda gerçekleştirilen işitme tarama çalışmaları kapsamında 55 bin 166 çocuğun ileri inceleme için KBB uzmanlarına yönlendirildiğini ve işitme kaybı saptanan çocukların tedavi işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca 1 milyon 58 bin 969 öğrenciye okul ortamında işitme testi uygulandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların işitme sağlığını güvence altına almak amacıyla yürütülen ulusal tarama projelerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“2024-2025 eğitim öğretim yılında okullarımızda 1 milyon 58 bin 969 evladımıza işitme tarama testi gerçekleştirdik. 55 bin 166 çocuğumuzu ileri tetkik amacıyla kulak burun boğaz uzmanlarımıza sevk ettik ve işitme kaybı belirlenen çocuklarımızın tedavi aşamalarını hemen başlattık.”Yenidoğan İşitme Tarama Programı’na da değinen Bakan, 2025 yılı içinde 854 bin 533 bebeğe tarama yapıldığını belirterek, “11 bin 529 bebeğimizi ileri tanı ve tedavi merkezlerine yönlendirdik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirerek çocuklarımızın sağlıklı yarınları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.