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Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026’da başlayacağını açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan yeni Kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor. e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne '3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin' yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek. Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Vatanımız uğruna fedakârlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."