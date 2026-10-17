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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Ekim Pazar günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 il için meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, kuvvetli yağışların etkili olacağı illerde vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

BAKAN KURUM'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kurum, ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığını belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."