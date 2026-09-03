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Kaynak: AA / DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirilen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı kapsamında farklı ülkelerden üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantı marjında yapılan temaslarda inovasyon, ileri teknolojiler ve dijital dönüşüm başta olmak üzere teknoloji alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.

ABD VE AB DAHİL 6 FARKLI TARAFLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Kacır, temasları kapsamında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştü.

Kacır ayrıca Avrupa Komisyonu Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-kwan, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah Alswaha ve Arjantin İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Sekreteri Adriana Baravalle ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki teknoloji ve inovasyon iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

"ULUSLARARASI ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, temaslarına ilişkin paylaşımını NSosyal hesabından yaptı. Kacır, görüşmelerde “inovasyon, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm alanlarında iş birliğimizi değerlendirdik” ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin küresel inovasyon ekosistemindeki rolüne de dikkat çekti.

Türkiye olarak küresel inovasyon ekosisteminin daha kapsayıcı ve daha üretken hale gelmesi için uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Kacır, G20 kapsamındaki temasların bu hedef doğrultusunda önem taşıdığını vurguladı. Kacır’ın ABD’de gerçekleştirdiği görüşmelerde farklı ülkelerle inovasyon ve ileri teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi öne çıktı.

G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen temaslar, Türkiye’nin teknoloji, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında uluslararası ortaklıklarını geliştirme hedefinin önemli başlıklarından biri olarak değerlendirildi.