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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, kamuoyunda “Doruk Madencilik” olarak bilinen süreçte işçilerin alacaklarına ilişkin talepler masaya yatırıldı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, işçilerin beklenti ve ihtiyaçlarının detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

"DÜNYANIN EN ZOR GÖREVLERİNDEN BİRİ"

Madenciliğin zorluğuna dikkat çeken Işıkhan, “Dünyanın en zor görevlerinden birini yerine getiren maden emekçilerimizin alın teri çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Işıkhan, işçilerin haklarının korunması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini kaydetti.