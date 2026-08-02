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Kaynak: DHA

Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınları ile ilgili bilgi verdi. Gürlek, "Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan’ımız için de taşıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 2, 2026

Ayrıntılar gelecek...