Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınları ile ilgili bilgi verdi. Gürlek, "Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

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