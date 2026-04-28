Şimdi gelelim, bugün, MHP Genel Başkanı, hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmaya…

En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim;

Devlet Bahçeli, bundan 26 yıl önce birileri tarafından eline verilen projenin tamamen çöktüğünü resmen itiraf etti. Türkçüleri, Ülkücüleri yok etme projesinin başarıya ulaşamadığını açık açık beyan ederek bir nevi onlardan özür diledi. “Konuşmayı biz de dinledik. Ancak öyle bir beyanını duymadık mı” dediniz?..

Az sabır edin. Bahçeli’nin konuşmasının ilgili bölümlerini aktaracağım. Fakat, önce, 23 Mart’ta hep birlikte şahit olduğumuz çok önemli bir ziyareti dikkatlerinize yeniden getireceğim.

Biri görüp de söylese asla inanmazdık. Çünkü, Devlet Bahçeli, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevmez onu sevenleri de sevmezdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapılmıştı;

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü BBP merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. seneidevriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum genel başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin."

Nereden icap etmişti de Devlet Bahçeli o güne kadar hiç yapmadığı kabir ziyaretini gerçekleştirmiş ve onu da kamuoyuna ilan etmişti?.. Bu kabir ziyaretindeki hedef neydi?

İzzet Ulvi Yönter olayının ardından, MHP’de peş peşe gerçekleşen fesih hamlelerini dikkatle takip ediyorum. Siyasi kulislerde, “Devlet Bahçeli partisini merkeze çekecek” diye yorumlayanlarda var.

Sabırla bekledim…

Bugün, o ziyaret ile birlikte başlayan hamlelerin şifresini tamamen çözdüm. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Türk dünyasında ve de dünyada temizliğinden, dürüstlüğünden, delikanlılığından, Türkçülük sevdasından kimsenin asla zerre kadar şüphe etmeyeceği bir liderdi, dört dörtlük Ülkücüydü. Devlet Bahçeli, birilerinin kendine verdiği yeni görev nedeniyle, işe merhum Yazıcıoğlu’nun kabrine çiçekler bırakarak başladı. Yok etmeye, parça pinçik etmeye çalıştığı – ancak ne yaptıysa başaramadığı- Ülkücü camiadan ilk büyük özrü orada diledi. Ülkücülere mesaj gönderdi!.. Bahçeli, bugünde grup toplantısında o hamlesine meşruiyet kazandırma hamlelerine devam etti. Bugün, onun deyimiyle “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” nü anarken ne dediğine bakalım;

“Dava yalnız yürekte taşınarak yaşamaz; hayata geçirilerek yaşar. Milletle ve devletle buluşmayan bir iddia tarihte kök salamaz. Bu sebepledir ki Türk milliyetçiliği bir nizam arayışıdır, bir devlet tasavvurudur, bir medeniyet iddiasıdır.

Bugün aynı ülküye gönül vermiş kimi dava arkadaşlarımızın farklı mecralara savrulmuş olması, davanın yükünün ne kadar ağır olduğunu göstermektedir. Büyük davalar sadece dışarıdan gelen saldırılarla sınanmaz; içeride büyüyen tereddütlerle de sınanır. Ancak bilinmelidir ki milliyetçilik, aynı ülküye, aynı istikamete, aynı kader duygusuna tutunarak güç kazanır.

…

Bu yüzden 3 Mayıs, bir anma günü içinde sınırlandırılamaz; 3 Mayıs bir aynadır. Ve herkes o aynada kendine şu soruyu sormak mecburiyetindedir: Bu dava benim için bir sözden mi ibarettir, yoksa uğruna bedel ödenecek bir mesuliyet midir?

Unutmayalım ki bu dava hatırlayanların değil, taşıyanların davasıdır. Tarih de göstermektedir ki bu yürüyüş yorulanlarla sürmez; yükü omuzlayanlarla devam eder.

Yorulup kenara çekilenlere sitemimiz yoktur. Zira yükümüz ağırdır.

Ancak gönlü hâlâ bizimle atan, gözü hâlâ bu ocakta olan her kardeşimiz için soframızın yeri de gönlümüzün yeri de bakidir.”

Bunu bir nevi “yuvaya dönün” çağrısı olarak da algılayabilir miyiz?..

Olabilir…

Ancak, "Büyük davalar sadece dışarıdan gelen saldırılarla sınanmaz, içeride büyüyen tereddütlerle de sınanır" diye Devlet Bahçeliye sormak gerek;

Yıllardır, astığım astık, kestiğim kestik mantığı ile yönettiğiniz MHP’de ortaya dökülen tüm kirliliklerin baş sorumlusu siz değilsiniz de kimdir?..

Evet…

Devlet Bahçeli’ye verilen projenin çöktüğü bugün resmen ilan edildi…

Devlet Bahçeli, 23 Mart’ta merhum Muhsin Yazcıoğlu’nun kabrini ziyaret ve Ülkücülerin nezdinde tekrar meşruiyet kazanma hamlesine bugün vites yükselterek devam etti.

Bahçeli teslim oldu mu?..

Ülkü Ocaklarının 19 Mayıs’ta düzenleyeceği “Büyük Gençlik Kurultayı” var..

MHP kulislerinde, bu kurultay ile birlikte hem ocak yapılanmasında hem de parti vitrininde önemli değişikliklerin olacağı iddia ediliyor.

Devlet Bahçeli gerçekten samimi yoksa buda Ülkücüler üzerinden yeni bir “devlet” projesi mi?..

Bekleyip, göreceğiz!..