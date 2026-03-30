Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeraltı dizisinde "Bozkurt" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nu tebrik ederek, kabul ederse bir tablo hediye etmek istediğini söylemişti.

O TABLO ORTAYA ÇIKTI

Kaygılaroğlu, MHP lideri Bahçeli tarafından hediye edilen "Bozkurt" figürlü tabloyu geçen günlerde teslim aldı.

Tabloda Tanrı Dağı'nın eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi simgeleniyor.

Tabloyu teslim eden MHP'li Volkan Yılmaz, resmin mahiyetini, "Bir Bozkurt tablosu hediye edeceğini söylemişlerdi. Tanrı dağının eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi, Ergenekon'dan çıkış destanının simgeleyen bir resim" ifadesiyle duyurdu.

Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti programına konuk olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen sürpriz telefon hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran ünlü oyuncu, Bahçeli’nin kendisini arayarak gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve dizideki örnek senaryo için teşekkür ettiğini söylemişti.

'ÇOK GÜZEL BOZKURT OLMUŞSUN'

Kaygılaroğlu, telefon görüşmesinde Bahçeli’nin övgülerini şu sözlerle aktarmıştı: "Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim."

''DEVLET BEY DE KAPATMADI BEN DE KAPATMADIM'

Görüşmenin en çok konuşulan detayı ise telefonun kapanmasının ardından yaşanan sessizlikti.

Kaygılaroğlu, o anları şöyle tarif etmişti:

"Kafamda hep telefonu kim kapatmalı konusu vardı. Adabımuaşeret işi var ya hani. Çocukluğuma gittim. Devlet Bey de kapatmadı ben de kapatmadım. Derin bir sessizlik oldu bir kaç saniye. Konu da bitti. Sessizlikten sonra ben kapattım telefonu...''

TABLOYU EVİNE ASMIŞ

Ünlü oyuncu, Bahçeli’nin kendisine hediye ettiği Bozkurt tablosunu evine astığını belirtmişti.