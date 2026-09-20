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Kaynak: DHA

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın 15’inci Olağan Kongresi, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mesaj katılımcılara okundu.

Bahçeli mesajında, MHP’nin 56 yılı aşan siyasi mücadelesine değinerek parti mensuplarının günübirlik siyasi hesaplar yerine milli hedefleri ve Türkiye’nin geleceğini öncelediğini söyledi.

“OY KAYGISIYLA DEĞİL VATAN SEVDASIYLA HAREKET EDECEĞİZ”

Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmelerin etkili olduğu bir dönemden geçtiğini belirten Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürecin yalnızca güvenlik başlığıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, söz konusu vizyonun kardeşliğin ve milli birliğin güçlendirilmesi, kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesi ve partisinin “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığı hedefler açısından tarihi önemde olduğunu savundu.

Bahçeli mesajında, “Oy kaygısıyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz; gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP lideri, partisinin milli birlik, devletin bütünlüğü ve toplumsal huzur konularındaki tutumunu sürdüreceğini de belirtti.

KARAKAYA: “TESLİMİYET, TAVİZ, PAZARLIK DEĞİLDİR”

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karakaya, sürecin bir “teslimiyet, taviz veya pazarlık” olmadığını savunarak, Bahçeli’nin bu konuda siyasi sonuçlardan ziyade Türkiye’nin geleceğini öncelediğini söyledi.

MHP’nin politikalarının değişen şartlar, ihtiyaçlar ve tehditlere göre farklılaşabileceğini ifade eden Karakaya, partinin temel siyasi yaklaşımının ise değişmediğini belirtti.

ALPARSLAN DOĞAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kongrede seçime tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Alparslan Doğan, yeniden MHP Ankara İl Başkanı seçildi. Doğan da konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir pazarlık ya da taviz olmadığını savunarak, amaçlarının terörü Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarmak olduğunu söyledi.