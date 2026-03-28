Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz etabında hafta sonunun ilk yarışını 20. sırada tamamladı.
Sezonun ikinci ayağının ilk yarışı, Algarve Pisti’nde gerçekleştirildi. Red Bull sporcusu Sofuoğlu, Yamaha’nın Motoxracing WorldSBK takımıyla mücadele ettiği yarışı 20. sırada bitirdi.
Yarışta damalı bayrağı Nicolo Bulega ilk sırada görürken, Aruba Ducati takımından Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Miguel Oliveira ise üçüncü oldu.
Şampiyonanın Portekiz etabında yarın TSİ 13.10’da superpole, 17.30’da ise hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.