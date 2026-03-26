Milli motosiklet sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunda ABD ile Portekiz’de gerçekleştirilecek organizasyonlarda piste çıkacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonaları 27-29 Mart tarihlerinde Portekiz ayağıyla sürecek. Supersport kategorisinin öne çıkan isimlerinden Can Öncü, Algarve Pisti’nde yapılacak serbest antrenman ve superpole seanslarına katılacak. Genç sporcu, Pata Yamaha Ten Kate ekibiyle ilk yarışına 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da, ikinci yarışına ise 29 Mart Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da Motoxracing Worldsbk takımıyla yarın antrenmanlarda yer alacak. 54 numarayla yarışan sporcu, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.30’daki ilk yarışta start alacak. Sofuoğlu, 29 Mart Pazar günü saat 13.10’da superpole seansında, ardından saat 17.30’da ikinci yarışta mücadele verecek.

Deniz Öncü ise Dünya Moto2 Şampiyonası kapsamında ABD’de yarışacak. Americas Pisti’nde ELF Marc VDS takımı adına yarışacak milli sporcu, yarın antrenmanlara katılacak. 28 Mart Cumartesi günü sıralama turlarında en iyi dereceyi hedefleyecek olan Öncü, 16 turluk ABD Grand Prix’sinde 29 Mart Pazar günü TSİ 21.15’te start alacak.