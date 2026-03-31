Daha önce Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi yapımlarda rol alan oyuncu, “Aynı Yağmur Altında” ile iddialı bir dönüş yapmıştı. Dizi, beklenenden kısa sürerek 7. bölümde final kararı almıştı.

Dizinin sona ermesinin ardından projede “Beliz” karakterine hayat veren Bahar Şahin, imajını yenileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle koyu saçlarını sarıya boyatması, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Sosyal medyada oyuncu hakkında “her hali güzel”, “çok yakışmış” ve “bu hali de harika” gibi pek çok yorum yapıldı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

4 Mayıs 1997’de Ankara’da doğan Bahar Şahin, aslen Artvinli. 12 yaşında İstanbul’a taşınan oyuncu, ilk kez 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle kamera karşısına geçti.

Kariyeri boyunca Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve İyi Oyun gibi filmlerde yer alan Şahin; ayrıca Lise Devriyesi ve Servet gibi dizilerde de rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı “Ceren” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.