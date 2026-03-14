ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, büyükelçilik yerleşkesine yönelik saldırının ardından Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını yineledi. Elçilik, ülkedeki Amerikalılara “Irak’ı derhal terk edin” çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede güvenlik risklerinin arttığına dikkat çekilerek İran destekli milis grupların Irak genelinde Amerikalı vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedefleri hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların yalnızca Bağdat ile sınırlı kalmadığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde de yaşandığı ifade edildi.

YEŞİL BÖLGE DE HEDEF ALINDI

Milis grupların Bağdat’ın merkezinde yer alan ve yabancı diplomatik misyonların bulunduğu Uluslararası Bölgeyi (Yeşil Bölge) defalarca hedef aldığı aktarıldı. Ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ile ABD Başkonsolosluğu yakınlarında da benzer saldırıların tekrarlandığı hatırlatıldı.

ABD Büyükelçiliği, artan güvenlik tehditleri nedeniyle Irak’ta bulunan Amerikan vatandaşlarının ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının sabaha karşı saldırıya uğradığı bildirildi. Olayla ilgili Irak hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.