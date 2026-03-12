Bağdat’ta ramazan ayına özgü geleneklerden biri olan “komşudan komşuya iftar” uygulaması yıllardır yaşatılıyor. Özellikle kentin eski mahallelerinde yaşayan aileler, akşam ezanı öncesinde hazırladıkları yemeklerden tabaklar hazırlayarak komşularına gönderiyor.

Bu gelenek, ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ruhunun bir simgesi olarak görülüyor.

TABAKLARI ÇOCUKLAR TAŞIYOR

Hazırlanan iftar tabaklarını komşulara götürme görevini çoğu zaman çocuklar üstleniyor. Tabaklarda genellikle çorba, pilav, dolma ve sambosa gibi geleneksel ramazan yemeklerinin yanı sıra hurma ve çeşitli içecekler yer alıyor.

Mahalle sakinleri, modern yaşamın hızla değişmesine rağmen bu geleneğin Bağdat’ın eski mahallelerinde sürdürülmeye devam ettiğini belirtiyor.

'GÖNDERİLEN TABAK BOŞ DÖNMEZ'

Bağdatlı Haydar Ebu Seccad, bu geleneğin atalarından miras kaldığını belirterek yeni neslin de büyükler tarafından buna alıştırıldığını söyledi.

Ebu Seccad, “Bir çocuk annesinin gönderdiği çorba tabağını komşuya götürdüğünde o tabak asla boş dönmez. Komşu da içine bir şey koyarak geri gönderir” dedi.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI

Mahalle sakinlerinden Ebu Abbas da komşuların iftar ve sahur vakitlerinde birbirlerinin kapısını çaldığını ve yemek paylaştığını anlattı.

Yaklaşık 75 yıldır aynı evde yaşadığını belirten Ebu Abbas, bu geleneğin komşuluk ilişkilerini güçlendiren önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.