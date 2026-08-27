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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Irak hükümeti, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin ülkeden ayrılış sürecine ilişkin kritik takvimi açıkladı. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Ali ez-Zeydi’nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin detayları paylaştı.

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin ülkeden çekilme sürecinin hızla sürdüğünü ve sürecin 30 Eylül’de tamamlanacağını açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Ali ez-Zeydi’nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Numan, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak’taki görevinin belirlenen takvim doğrultusunda 30 Eylül’de sona ereceğini belirterek, “Çekilme süreci hızlı şekilde sürüyor” dedi.

Irak güvenlik güçlerinin silahlandırılması ve hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Numan, satın alınan hava savunma sistemlerinin yakın zamanda ülkeye getirileceğini söyledi.

SİLAHLARIN DEVLET KONTROLÜNE ALINMASI

Numan, hükümetin silahlı yapıların elindeki silahların kontrol altına alınmasına önem verdiğini belirterek, devlet otoritesi dışında silah bulundurulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Haşdi Şabi Basın İşleri Müdürü Muhanned Akabi de silahların devlet kontrolüne geçmesini desteklediklerini söyledi. Akabi, bu kapsamda silahlı yapılarla koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.