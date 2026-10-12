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Kaynak: DHA

Olay, 10 Ekim saat 22.52 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Emirhan Menteşe ile Baran D., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Menteşe’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Baran D. ise bilinci açık şekilde Gaziosmanpaşa’daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baran D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 13 boş kovan bulundu. Ayrıca, çevredeki bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.