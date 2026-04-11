Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfı tarafından düzenlenen icazet merasimi, Abdülhamid Han Camisi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Bağcılar İlçe Müftülüğü ile Asımın Nesli Vakfını tebrik ederek, çocuklarını Kur’an-ı Kerim eğitimi için gönderen ailelere teşekkür etti.

Türkiye’de 4-6 yaş grubunda yaklaşık 225 bin öğrencinin Kur’an eğitimi aldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

“Müslümanlar olarak kurtuluş için Kur’an-ı Kerim’e sarılmaktan başka çaremiz yok. Kur’an-ı Kerim’in prensiplerine uyarak, onun ahlakıyla amel ederek, mütehallik olarak bir hayat yaşarsak, Müslümanlar olarak o zaman kurtulacağız. Geçmişte olduğu gibi izzetli Müslümanlar olarak dünyada huzur, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri Kur’an-ı Kerim’in yolundan ayırmasın, ahirette de bizi Kur’an-ı Kerim’in şefaatine nail eylesin diyorum. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün icazetlerini alacak olan hafız yavrularımızı da tebrik ediyorum.”

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da hafızlık mertebesine ulaşan öğrencileri tebrik etti.Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, dua edildi.

Hafızlığını tamamlayan 67 öğrenciye icazet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.