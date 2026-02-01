Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kur’an Kursları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Kur’an kurslarının eğitim içerikleri, ders takvimleri ve uygulama esasları doğrudan Diyanet tarafından belirlenecek ve ülke genelinde tek tip olarak uygulanacak.

Yönetmelik, özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik dini eğitim alanını genişletirken, taşımalı eğitimin sona erdirildiği ve birçok köy okulunun kapalı olduğu bölgelerde Diyanet’in eğitim faaliyetlerini artırmasının önünü açıyor.

Okul olmayan yerlerde 4–6 yaş kursları

Yeni düzenlemeye göre, okul bulunmayan köy ve benzeri yerleşim alanlarında dahi 4–6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursları açılabilecek. Mülki amirin onayıyla bu kurslara servis hizmeti sağlanabilecek.

Az sayıyla kurs açılabilecek

Yönetmelikte öğrenci sayısına ilişkin esneklikler dikkat çekti. Buna göre:

Hafızlık programları için en az 8, İşitme ve görme engellilere yönelik kurslar için en az 3, Nüfusu az ve dağınık yerleşimlerdeki 4–6 yaş kursları için en az 5 öğrenci yeterli olacak. Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan kursiyerlere ise doğrudan Diyanet tarafından hafızlık icazet belgesi verilebilecek.

Yönetmelikle birlikte Diyanet merkez teşkilatında Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulu, il müftülükleri bünyesinde ise İl Eğitim ve Öğretim Kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, eğitim programlarının hazırlanmasından uygulanmasına kadar tüm süreçlerde yetkili olacak.

Barınma ve beslenme diyanet onayıyla

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin barınma sorunu gündemdeyken, yeni yönetmelik Kur’an kursları için barınma ve beslenme imkanlarının genişletilmesini öngörüyor. Müftü teklifi ve Diyanet onayıyla kursiyerlerin barınma ve iaşe ihtiyaçları karşılanabilecek.

Bu yurt ve pansiyonlardan yatılı yaz Kur’an kursu öğrencileri de yararlanabilecek.

'Kurs Aile Birliği' geliyor

Kur’an kursları bünyesinde oluşturulacak Kurs Aile Birliği, kurs yönetimiyle koordineli biçimde dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyebilecek.

Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde ise şehit yakını, yetim, öksüz, fakir öğrenciler ile ailesi yurt dışında bulunanlar ve yaşadığı bölgede kurs imkânı bulunmayanlara öncelik tanınacak.