Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, ilçede faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin vatandaşlara sunduğu hizmetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Sağlığınız hayatınızın merkezinde olsun" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Çaylı, bu merkezlerin aile sağlığı merkezleri ile hastaneler arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde multidisipliner bir ekip ile hizmet verdiklerini vurgulayan Çaylı, "Psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci arkadaşlarımızla birlikte bir ekip halinde vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

Birkaç ay önce hizmete giren sigarayı bırakma polikliniğinin de aktif olarak çalıştığını belirten Çaylı, bu birimde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek verildiğini söyledi. Ayrıca Gebe Okulu ile anne adaylarının dokuz aylık süreç boyunca yanında olduklarını ifade etti. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün mobil sağlık hizmetleriyle de dikkat çektiğini belirten Çaylı, Yakakent, Alaçam ve Ondokuz Mayıs ilçelerinde haftanın her günü vatandaşlara hizmet ulaştırıldığını dile getirdi. Mobil ekiplerin, önceden planlama yaparak hastaları bulundukları yerden alıp Sağlıklı Hayat Merkezine getirdiğini, gerekli tüm taramaların ardından tekrar ulaşımlarını sağladığını kaydetti.

Köylerde gerçekleştirilen tarama programlarının kapsamının bu yıl genişletildiğini belirten Çaylı, özellikle son iki aydır yabancı uyruklular için açılan polikliniğin de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.

Tüm polikliniklerin açık olduğunu ve vatandaşların ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanabileceğini ifade eden Çaylı, "Bizler onlar için buradayız. Devletimizin sunduğu bu imkanları hep birlikte kullanalım istiyoruz ve tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize davet ediyoruz" diye konuştu.