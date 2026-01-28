İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

BABASI OĞLUM İLAÇ BİLE İÇMEZ' DEMİŞTİ

Türkiye'nin en büyük ilaç üreticilerinden Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut'un gözaltına alınmasından sonra gerçekleştirdiği açıklamada "Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır. Adli süreç devam ediyor. Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir nedenle gündeme gelmesinden” sözlerini sarf etmişti.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.

BİLAL HANCI’NIN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı’nın da uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hancı, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.