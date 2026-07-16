Kaynak: İHA

Babadağ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Şehitlere Saygı Yürüyüşü, resim sergisi ve anma programı düzenlendi. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ve Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral’ın katıldığı etkinliklerde, vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren şehitlerin kabrini ziyaret edilerek etti. Şehitlerin dualarla anıldığı anma programında, yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı saygı yürüyüşünde, Babadağlılar tek yürek oldu.



15 Temmuz anma programlarının şehitlere duyulan sarsılmaz sadakatin ifadesi olduğunu belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Günün ilk ve en kutsal anında, Merkezefendi Kaymakamımız Sayın Abdullah Demir ve çok kıymetli protokolümüz ile birlikte, bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan aziz şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Kur’an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde dualarımızı ederek kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla andık. Kabir ziyaretimizin hemen ardından ilçe protokolümüz ve binlerce vatansever hemşehrimizle birlikte Demokrasi ve Millî Birlik Yürüyüşü’nde omuz omuza yürüdük. Milletimizin cesaretini resim sergisi ve anma programıyla yad ettik. Bizler bu vatanı sokakta bulmadık; şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin canıyla sulanan bu toprakları ebediyen korumaya ve millî iradeye mutlak sadakatle sahip çıkmaya kararlıyız" dedi.