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Kaynak: DHA

İstanbul Sarıyer’de trafikte yaşanan gerginlik, bir sürücünün başka bir otomobilin camını kırmasıyla sonuçlandı. Aracından inerek saldırıda bulunan 29 yaşındaki B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında idari yaptırım uygulanan şüpheli, üç ayrı suçlamayla adliyeye gönderildi. Olay esnasında otomobilde bulunan bir kadın ile çocuğun yaşadığı korku, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

11 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen B.B. otomobilinden çıkarak başka bir aracın üzerine yürüdü ve aracın camına saldırdı. Kaydedilen görüntülerde, saldırının gerçekleştiği sırada araç içindeki kadının korkuyla bağırdığı, çocuğun ise ağladığı duyuldu.

‘BABA ÇABUK’

Görüntülerde camın kırılmasının ardından kadının “Hayır” diye seslendiği, çocuğun da “Baba çabuk” diyerek bağırdığı işitildi. Saldırıya maruz kalan otomobilin sürücüsü ise bulunduğu yerden uzaklaştı.

Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerini inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.B. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanan sürücüye, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmesi nedeniyle 180 bin lira para cezası uygulandı.

İdari yaptırımlar kapsamında B.B.’nin ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken kullandığı otomobilin de aynı süre boyunca trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheli, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.