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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Renkli sahne gösterilerine ev sahipliği yapan Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, bu kez çocuklara yönelik özel bir müzikal tiyatro oyununu ağırladı.

Oyuncu Azra Akın'ın sahnede yer aldığı gösteriye Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

EĞLENCELİ ANLATIMLA ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİ İŞLENDİ

"Azra Akın ile Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz" adını taşıyan müzikal oyunda, daha yaşanabilir bir dünya için alınması gereken sorumluluklar işlendi.

Çocukların büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği gösteride; çevrenin temiz tutulması, geri dönüşümün önemi ve doğanın korunması temaları eğlenceli kurgularla aktarıldı.

GELECEK NESİLLERE DOĞA SEVGİSİ AŞILANIYOR

Süper kahraman figürleri eşliğinde verilen eğitici mesajlarla, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğaya karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedeflendi. Eğlenirken öğrenen ilkokul öğrencileri, oyun sonunda Azra Akın ve tiyatro ekibini alkışlarla destekledi.