Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanırken, başkan adayı Aziz Yıldırım transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor ekranlarında konuşan Yıldırım, Mohamed Salah iddialarıyla ilgili gelen soru üzerine, “Salah'ı alacak mısınız?” sorusuna "Mohamed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." ifadelerini kullandı.

Alexander Sörloth hakkında da açıklama yapan Aziz Yıldırım, Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de.” dedi.