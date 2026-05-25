Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçilirken başkan adaylarından Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuk olan Aziz Yıldırım canlı yayında teknik direktör adayları arasında gösterilen Aykut Kocaman ve Jorge Jesus ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

AZİZ YILDIRIM: 'JESUS İLE GÖRÜŞMEDİM, AYKUT KOCAMAN OLABİLİR'

Aziz Yıldırım, "Jorge Jesus ile hiç konuşmadım, görüşmedim. Arabistan'da şampiyonluk maçı vardı, beni davet ettiler gitmedim. Hiçbir görüşmem yok. 3 sene olsa tamam, ama 1 sene olunca yabancıya tam olarak ne istediğimizi anlatamayabiliriz. Yabancı hocaya müdahale etme şansımızı kaybederiz. Yerlilerden Aykut Kocaman olabilir, ama önce bir seçilelim. Eğer seçilmeden ‘Seni antrenör yapacağım’ dersem, yarın seçilemezsem ne olacak?” diye konuştu.