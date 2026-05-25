Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da taraftarlarla buluştu.

Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret eden Safi, kongre üyeleri ve sarı lacivertli taraftarlarla görüş alışverişinde bulundu.

'FENERBAHÇE’NİN SAHİBİ TARAFTARDIR'

Konuşmasında camia vurgusu yapan Hakan Safi, Fenerbahçe’nin kimsenin kişisel mülkü olmadığını söyledi.

Safi, “Fenerbahçe’nin neferiyiz ve hizmetkarıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp Fenerbahçe’yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜYÜZ'

Kulüp üyeleri ve taraftarlar için sosyal ve kültürel projeler hazırladıklarını belirten Safi, değişim mesajı verdi.

“Koltuklar emanettir” diyen Safi, “Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

Hakan Safi'nin bu sözleri Aziz Yıldırım'a bir gönderme olarak yorumlandı.

'ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE’NİN GENLERİNDE VAR'

Fenerbahçe’nin başarıya mecbur bir kulüp olduğunu ifade eden Hakan Safi, “Fenerbahçe’ye gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe’nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. İştahımızla, yeteneğimizle, cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe’ye hizmet etmek istiyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.