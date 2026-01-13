İstanbul güne buz gibi bir günle başladı. sıcaklık sıfırın altına düşerken hissedilen hava sıcaklığının ise sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor. Bu nedenle trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanma ve dona karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Yola çıkacaklar dikkat: Buzlanma alarmı
İstanbul'de günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı gece yarısı etkili oldu. Megakentte sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşerken buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından 30 il için de kar uyarısı yapıldı.
İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde etkili olan yağış sonrası yerleri kar örtüsü kapladı. Kar yağışının aralıklarla Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde devam ettiği gözlendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla gece boyunca etkisini sürdürdü. Bugün ise şiddetli soğuk hava ile birlikte, buzlanma ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
Ankara'da kar aralıklı ve orta kuvvetli olarak yağacak, hava sıcaklığı 0 derece. İzmir'de hava açık ama soğuk 8 derece. Bursa'da kar öğleye doğru kesilecek, sıcaklık 4 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerde Perşembe günü artacak.
MGM tarafından bugün Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye için kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU:
13 Ocak Salı
14 Ocak Çarşamba
15 Ocak Perşembe
16 Ocak Cuma
17 Ocak Cumartesi