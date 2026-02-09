Aktaş davasının 8. duruşması başladı. Geçtiğimiz hafta tutuklu sanıklar savunmalarını yapmış, mahkeme Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 6 tutuklu için tahliye kararı vermişti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLK KEZ SAVUNMA YAPACAK

Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen, örgüt lideri olarak anılan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor. Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınacak