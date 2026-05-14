Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Mütalaada Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 2 suçtan beraat ,1 suçtan ceza istendi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devamı talep edildi.

Duruşmaya 1 saat ara verildi.