Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 3 gün geride kaldı. Davanın 4. gününde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, savunmasında belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını savunan Şimşek, ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı ihalelerde de herhangi bir ihmali olmadığını söyledi

İhalede imzası bulunanların bir kısmı cezaevindeyken, bir kısmı görevinin başında” diyerek duruma tepki gösterdi. Oğlunun okula yeni başladığını söyleyen Şimşek, “Oğlum okulda öğrenip çektiği çizgilerle babasının şafağını sayıyor. Bir baba olduğumu, bir ailem olduğunu, bir dosya numarasından oluşmadığımı ve bir suç işlemediğimi bilmenizi isterim. Ben bir suça karışmadım, etik ilkelerine aykırı bir işin içinde olmadım

Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, onay alma sürecinin en tepesinin Çevre Şehircilik Bakanlığı olduğunu ifade etti.

"ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANI DA YARGILANSIN"

Eğer bir silsile kurulacaksa; Destek Hizmetleri Müdürü firmalardan teklif aldı diye sahtekârlık yapmışsa, Temizlik İşleri Müdürü Destek Hizmetleri’ne yazı gönderdi diye sahtekârlık yapmışsa, Temizlik İşleri Müdürü benden olur aldı diye ben sahtekârlık yaptıysam, ben de Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan olur aldıysam, o zaman onların da yargılanması gerekir. Ama biz buradayız, onlar burada değil”

"DİĞERLERİ NEDEN BURADA DEĞİL?"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış savunmasında, "Bilirkişiler benim sorumluluğum olmadığını belirtmiş ama tutukluyum. 1 Ocak'ta ihaleyi başlatan kayyum ve ortakları. Eğer ortada bir sorun varsa süreci başlatan diğerleri niye burada değil, ortada bir sorun yoksa biz niye buradayız? Aziz İhsan Aktaş ile 35 saniyelik telefon görüşmem olmuş biriyle aynı yerde sinyal vermişim, bir başkası şartname verilirken gördüğünü söylemiş biri de 'ihalede olmak istemiyorum' demiş hepsi bu. Aziz İhsan Aktaş daha önceki dönem belediyeden ihale almış biridir. Beni arayıp 'hayırlı olsun' demesi normaldir 35 saniyede ne konuşmuş olabiliriz?" dedi.

DURUŞMADA YAŞANAN GELİŞMELER ANLIK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR

3 GÜNDE 10 KİŞİ SAVUNMA YAPTI

27 Ocak Salı günü başlayan yargılamada 3 gün geride kaldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte toplam 5 isim savunmalarını yaptı. İlk günden bu yana toplamda 10 isim savunma yaptı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Oya Tekin’in eşi Celal Tekin

Adana Bşb Başkanı - Zeydan Karalar

Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik

Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli - İbrahim Koçyiğit

Avcılar Belediye Başkanı - Utku Caner Çaykara

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürü - Adnan Acar

Esenyurt Belediyesi Çalışanı Ali Fırat Baycan