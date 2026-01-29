Örgüt lideri olarak ifade edilen Aziz İhsan Aktaş, davanın 3. gününde de salonda hazır bulundu. Savunmalar, Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik’in savunmasıyla başlayacak.

DURUŞMADAN AYRINTILAR ANLIK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR

İLK 2 DURUŞMADA YAŞANANLAR

Duruşmada ilk gün davada yargılananların kimlik tespitleri yapıldı. Yargılanan belediye başkanlarının ve avukatlarının talepleri reddedildi.

İkinci gün savunmalara geçildi. Dün üçü belediye başkanı olmak üzere 6 kişi savunma yaptı.

Duruşmanın sonunda ise izleyici alınma konusunda mahkeme başkanı sert uyarılarda bulundu. Mahkeme başkanı , duruşma salonundan çok sayıda görüntünün sosyal medyada yer alması sebebiyle bugünkü duruşmada salona seyirci alınmayacağını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekili Ali Gökçek, mahkeme heyetinin yanına giderek seyirci kararına karşı, duruşma salonundan görüntü çıkmaması konusunda bütün önlemleri alacaklarını söyledi.

Mahkeme başkanı, bugünkü duruşmada herhangi bir fotoğraf veya videonun basında yer alması durumunda seyirci alınmaması kararını uygulacaklarını kesin olarak belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, kayıtların bir daha çıkması halinde aynı gün suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Duruşmanın dün tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTENEN CEZALAR

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.