Suriye’de Beşar Esad yönetiminin Aralık 2025’te devrilmesinin ardından Şara yönetimi, tartışma yaratan bir karara imza attı. Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı sahil bölgesindeki Lazkiye vilayetinde, kamu kurumlarında çalışan kadınlara yönelik “makyaj yasağı” getirildiği bildirildi.

Vilayet genelini kapsayan karara göre, kadın çalışanların mesai saatleri içerisinde makyaj yapması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm kadın personeli kapsadığı ifade edildi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Alevilerin yaşadığı yerleşimlerde bir sürü asayiş problemleri baş göstermişti. Bu süreçten sonra Şara yönetimi, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine yönelik “ılımlı” bir görüntü verme çabasıyla dikkat çekmişti. Batı kamuoyunda örgütün daha makul ve dönüştüğü yönünde izlenim yaratmaya çalışıyordu.

Ancak Lazkiye’de uygulamaya konulan makyaj yasağı, bu söylemlerle çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada paylaşılan belge ve karar metinleri kısa sürede geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı uygulamayı kadınların yaşam tarzına ve temel haklarına müdahale olarak değerlendirdi.

Kararın özellikle Alevi nüfusun yoğun yaşadığı bir bölgede hayata geçirilmesi, uygulamanın mezhepsel ve ideolojik boyutları olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Suriye Arap Cumhuriyeti

Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı

Lazkiye Valiliği

Sayı: 675 / 1 / 17 / 1

Tarih: 7 / 1 / 2026

GENELGE

Lazkiye ilindeki tüm devlet idarelerine, kurumlarına, heyetlerine ve bağlı kuruluşlarına, bölge müdürlüklerine ve idari birimlere (şehirler – beldeler – belediyeler)

Tüm çalışanların, resmî mesai saatleri içerisinde mekânlarda makyaj yapmaması / makyajlı bulunmaması hususunda kesin şekilde uyarılması gerekmektedir.

Bu talimata aykırı davrananlar, hukuki soruşturma ve yasal takibat kapsamında sorumluluk altına girecektir.

Bilgi ve denetim amacıyla yayımlanmıştır.

Lazkiye’de düzenlenmiştir:

Tarih: 6 / 1 / 2026

Sayı: 1447 / 1

Lazkiye Valisi

Muhammed Ahmed Osman