Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşmanın ikinci günü başladı. Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, Silivri’de 3 No’lu salonda görülüyor.

Bugün gerçekleştirilen celsede savcı mütaalasını verecek. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, bugün beyanların yetişmesi durumunda bugün tutukluluklara dair ara kararın çıkabileceğini dün ifade etmişti.

DOSYADAKİ CHP'Lİ BAŞKANLAR

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü liderliği, rüşvet vermek suçlamalarına rağmen tutuksuz yargılandığı davada, yargılanan belediye başkanlarının altısı görevden uzaklaştırıldı, dördü halen tutuklu.

O CHP’li belediye başkanları şunlar:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (Tutuklu)

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara (Tutuklu)

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar (Tutuklu)

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (Tutuklu)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

NE OLMUŞTU?

İlk duruşması 27 Şubat’ta gerçekleştirilen dosyanın iki gündür görülen celselerinde 16 tutuklu sanık hakim karşısına çıkmıştı.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan yargılamada; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu isimler hazır bulunmuştu.

MAHKEME BAŞKANI: YARIN ARA KARAR ÇIKABİLİR

Duruşmada mahkeme başkanı, yarın savcının mütalaası sonrası tutukluluk değerlendirmesine ilişkin avukatların beyanını alacağını, beyanların gün içinde tamamlanması durumunda tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini söyledi.