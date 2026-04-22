La Liga'da Real Madrid, Deportivo Alavés’i konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Ne yaptın sen Arda Güler: Tribündeki misafirine selamını çakıp şovunu yaptı
Real Madrid, Arda Güler’in asist yaptığı maçta Deportivo Alavés’i 2-1 mağlup etti; genç yıldızın tribündeki sevgilisi Duru Ayman’ın selamı da geceye damga vurdu.İbrahim Doğanoğlu
ARDA YİNE MAÇA DAMGA VURDU
Ev sahibi ekipte Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve etkili bir performans sergileyerek maçın yıldızı oldu.
DURU NAYMAN'DAN SELAM
Milli futbolcumuzun sevgilisi Duru Nayman da Madrid'de oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti ve Arda'ya selam yolladı.
ARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Genç yıldız, 30. dakikada Kylian Mbappé’ye asist yaptı ve Fransız yıldızın golüyle takım 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını sürdüren Madrid temsilcisi, 50. dakikada Vinícius Júnior’un golüyle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip Deportivo Alavés, 90+3. dakikada Carlos Martínez ile skoru 2-1’e getirse de kalan sürede başka gol olmadı.
PUAN FARKI 6
Bu sonuçla Real Madrid, lider FC Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya indirdi. Deportivo Alavés ise 33 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Eflatun-beyazlı ekip, bir sonraki maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alavés ise sahasında RCD Mallorca’yı ağırlayacak.
ARDA GÜLER SEZON RAKAMLARI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, bu süreçte 6 gol atarken 14 de asist yaptı.