Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
Anasayfa Spor Ne yaptın sen Arda Güler: Tribündeki misafirine selamını çakıp şovunu yaptı

Real Madrid, Arda Güler’in asist yaptığı maçta Deportivo Alavés’i 2-1 mağlup etti; genç yıldızın tribündeki sevgilisi Duru Ayman’ın selamı da geceye damga vurdu.

La Liga'da Real Madrid, Deportivo Alavés’i konuk ettiği maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA YİNE MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibi ekipte Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve etkili bir performans sergileyerek maçın yıldızı oldu.

DURU NAYMAN'DAN SELAM

Milli futbolcumuzun sevgilisi Duru Nayman da Madrid'de oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti ve Arda'ya selam yolladı.

ARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Genç yıldız, 30. dakikada Kylian Mbappé’ye asist yaptı ve Fransız yıldızın golüyle takım 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren Madrid temsilcisi, 50. dakikada Vinícius Júnior’un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip Deportivo Alavés, 90+3. dakikada Carlos Martínez ile skoru 2-1’e getirse de kalan sürede başka gol olmadı.

PUAN FARKI 6

Bu sonuçla Real Madrid, lider FC Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya indirdi. Deportivo Alavés ise 33 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Eflatun-beyazlı ekip, bir sonraki maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alavés ise sahasında RCD Mallorca’yı ağırlayacak.

ARDA GÜLER SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, bu süreçte 6 gol atarken 14 de asist yaptı.

