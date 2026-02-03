Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında örgüt lideri olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı da bu davada yargılanıyor. Toplamda 200 sanıklı davada 33 kişi tutuklu bulunuyor.

Davanın 5. gününde hakkında 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DURUŞMADA ÖNE ÇIKANLAR:

Duruşmanın ilk 4 gününde de duruşmalar sakin geçti. Silivri2de arbede yaşanmazken, duruşmalarda öne çıkan olaylar şöyle gerçekleşti

"İFADEM DEĞİŞTİRİLDİ"

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan tutuklu belediye personeli Mert Çelik savunmasında, savcılık ifadesinin değiştirildiğini söyledi. Savcılığın sorduğu bir soruya verdiği "Hayır" cevabının dosyaya "Evet" olarak geçirildiğini ifade etti.

HAKİMDEN FOTOĞRAFLARA TEPKİ

Mahkeme başkanı, duruşma salonundan sosyal medya ve basına fotoğraf ve görüntü sızdırılması sonrası ertesi gün duruşmaya seyirci almayacağını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz alarak Mahkeme Başkanı'na fotoğraf sızmaması konusunda garanti verdi. Bunun üzerine duruşmalara seyirci alınmaya devam ediyor.

AKTAŞ'IN KORUMA ORDUSU

Davanın en çok konuşulan konularından birisi elebaşı olarak adlandırılan Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmaya koruma ordusuyla gelmesiydi. Aktaş 20 kişilik bir koruma ekibiyle mahkemeye gelmiş ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.