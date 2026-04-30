Azerbaycan futbolunda tarihi bir sezon yaşandı. Sabah FK, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihinin en büyük başarısına ulaştı.

İLK KEZ ZİRVEDE

Sabah FK, Azerbaycan Premier Lig’de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla birlikte başkent temsilcisi, tarihinde ilk kez lig kupasını müzesine götürdü.

KARABAĞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

Son yıllarda ligin en dominant takımı olan Karabağ, bu sezon zirveyi rakibine kaptırdı. Üst üste 4 sezon şampiyon olan Karabağ’ın serisi sona erdi.