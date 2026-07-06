Kaynak: AA

Uluslararası bir araştırmada, günde az miktarda tüketilen alkolün bile tansiyon seviyelerini olumsuz etkilediği belirlendi. Amerikan Kalp Derneğinin (AHA) bilimsel yayını "Hypertension" dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında; ABD, Güney Kore ve Japonya'dan 19 bin 500'den fazla kişinin sağlık verileri yaklaşık 5 yıl boyunca mercek altına alındı.

Uzmanların gerçekleştirdiği veri analizleri, "az miktarda" alkol alan bireylerde dahi tansiyonun yükselme eğiliminde olduğunu gösterdi. Çalışmada, günde ortalama 12 gram (yaklaşık bir kadeh) alkol tüketen kişilerin büyük tansiyonunda yaklaşık bir birimlik artış gözlendi. Günlük alkol tüketimi 48 grama ulaşan kişilerde ise bu artışın yaklaşık 5 birimi bulduğu tespit edildi. Küçük tansiyonda ise erkeklerde artış kaydedilirken, kadınlarda belirgin bir değişim yaşanmadığı görüldü.

AZALTMAK YETMEZ TAMAMEN BIRAKMAK EN İYİSİ

Araştırmanın başyazarı Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Öğretim Üyesi Prof. Marco Vinceti, elde ettikleri sonuçların şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Düşük miktardaki alkol tüketiminin bile zaman içinde tansiyon artışıyla doğrudan ilişkili olduğunu fark ettiklerini belirten Vinceti, alkolün tansiyonu yükselten tek etken olmadığını ancak alkol alımını sınırlandırmak yerine tamamen kaçınmanın çok daha doğru bir yaklaşım olacağını vurguladı.

RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN KRİTİK UYARI

Dünya Hipertansiyon Ligi Başkanı Paul Whelton da konuya ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Whelton, başlangıçta tansiyonu normal sınırlarda olup da yükselme eğilimi gösteren kişilerin, alkolü tamamen bırakmaktan en çok fayda sağlayacak grup olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, yüksek tansiyonun; kalp krizinden felce, böbrek yetmezliğinden vasküler demansa (damarsal bunama) kadar pek çok ciddi ve hayati sağlık sorununa zemin hazırlayabildiği konusunda uyarıyor.