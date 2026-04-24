TFF 3. Lig 4. Grup play-off ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka 0-0 berabere kaldı.

İki ekip, 28 Nisan Salı akşamı İzmir’de Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatmalar, gerekirse seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Bu sezon Ayvalık’ta oynanan ilk karşılaşmanın da 0-0 sona ermesiyle iki ekip arasındaki play-off mücadelesi oldukça gergin geçti. Ayvalıkgücü’nde daha önce Karşıyaka forması giyen Ahmet Batuhan Akyüz, Erdinç Çepoğlu ve Mustafa Durgun, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.