TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta karşılaşmasında Türk futbolunun iki köklü kulübü Karşıyaka ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. İzmir’de oynanan kritik mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Karşıyaka daha etkili bir oyun sergiledi. Rakip kalede üç net fırsat yakalayan İzmir temsilcisi, bu pozisyonları değerlendiremedi. Eskişehirspor ise savunmada dirençli bir performans ortaya koyarak devreyi golsüz eşitlikle kapattı.

ESKİŞEHİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının hemen başında Eskişehirspor büyük bir şok yaşadı. 48. dakikada Ozan İsmail Koç, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyonun ardından teknik direktör Hakan Şapcı da itirazları nedeniyle hakem Yücel Büyük tarafından tribüne gönderildi.

KAÇAN POZİSYONLAR

Maçın sonlarına doğru iki takım da gole yaklaşsa da pozisyonları değerlendiremediler ve müsabaka başladığı gibi tamamlandı.

ESKİŞEHİRSPOR'UN SERİSİ SONA ERDİ

Ligde oynadığı son 12 maçı kazanan Eskişehirspor, uzun bir aranın ardından puan kaybı yaşadı ve galibiyet serisi bu maçla birlikte sona erdi.

KÜTAHYASPOR İLE PUAN FARKI AÇILDI

Bu sonucun ardından puanını 64’e yükselten Eskişehirspor ile lider Kütahyaspor arasındaki fark 8 puana çıktı. Karşıyaka’nın liderle arasındaki puan farkı ise 14 oldu.

GELECEK HAFTA BOMBA MAÇ

Ligde bir sonraki hafta Eskişehirspor, sahasında Kütahyaspor’u ağırlayacak. Deplasman ekibi bu maçtan puan çıkarması halinde, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşıyaka ise bir sonraki maçta kümede kalma mücadelesi veren bir diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek.