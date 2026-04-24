Avrupa genelinde yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı, günlük harcamalarda taşınan nakit miktarını artırınca bankacılık sektörü de düğmeye bastı. Hollanda’da başlatılan pilot uygulama ile 100 Euro’luk banknotlar ilk kez ATM slotlarındaki yerini aldı.

ENFLASYON ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ

Geldmaat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların daha yüksek tutarlarda nakit çekme eğiliminde olduğu vurgulandı. "Aynı market sepetini doldurmak için artık daha fazla kağıt paraya ihtiyaç duyuluyor" diyen yetkililer, 100 Euro seçeneğinin bir lüks değil, ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Uygulama ilk etapta büyük şehirlerin en işlek noktalarında ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki 46 farklı ATM’de hayata geçirildi. Mayıs ve Haziran ayları boyunca kademeli olarak yaygınlaştırılacak olan sistem, toplamda 6 aylık bir deneme sürecinden geçecek. Test sonuçları başarılı olursa, uygulamanın tüm ülke geneline ve ardından diğer Avrupa ülkelerine yayılması bekleniyor.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

100 Euro’luk banknotların piyasaya sürülmesi beraberinde güvenlik endişelerini de getirdi. Ancak sistem, bu banknotları kullanıcılara otomatik olarak dayatmak yerine "seçenek" olarak sunacak. Kullanıcılar, ihtiyaç duymaları halinde menüden yüksek değerli banknotu tercih edebilecek. Banka yetkilileri, sahte para ve hırsızlık riskine karşı ATM’lerdeki güvenlik yazılımlarının ve fiziksel korumaların güncellendiğini bildirdi.