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Türkiye'nin gündemine oturan ve piyasaları sarsan "fon vurgunu" soruşturması devam ederken, Nefes yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşesinde ekonomi çevrelerinin çarpıcı ifadelerini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Piyasa düzenbazlıklarıyla 3 lirasını 3-5 ayda 10’a, 20’ye katlayana tolerans göstermeyeceğiz, cerrah titizliğiyle meseleyi çözüyoruz" şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunan Erkin, meselenin perde arkasına dair kritik değerlendirmeleri aktardı.

Aytunç Erkin, uzmanların ifadelerini aktardığı yazısında, soruşturmanın yalnızca son dönemdeki fon hareketleri üzerinden yürütülmesinin yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.

"ORTADA BİR ÖRGÜT VARSA VARLIĞI ORTAYA ÇIKARILMALI"

Erkin'in aktardığı bilgilere göre ekonomi çevreleri, fon alımları, büyük yatırımcı çıkışları ve yabancı aracı kurum işlemlerinin halka arzdan itibaren incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Erkin, "Hisse yükselmeden önce kim aldı, fiyatı kim taşıdı, yüksek fiyattan kim çıktı ve para en sonunda nereye gitti?" sorularını köşesinde yazdı.

Bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın attığı adıma dikkat çeken Erkin, eski Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklandığını hatırlattı. Erkin, savcılığın tespitine dayanarak "Ortada bir örgüt varsa bu örgütün varlığı ortaya çıkarılmalı!" ifadelerini kaleme aldı.

Yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili "Bunun bir suç örgütü olarak kabul edilmesi ve savcılığın olaya böyle bakması lazım. Suçlu bürokratları derhal görevden alın" sözlerine de yer veren Erkin, olayın siyasi ve bürokratik ayaklarına vurgu yaptı.

AYTUNÇ ERKİN YAZDI: 9 KURUMDAN VERİ İSTENMELİ

Vurgunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için devletin tüm denetim mekanizmalarının entegre çalışması gerektiğini belirten Aytunç Erkin, ekonomi çevrelerinin ifadelerine dayanarak 9 kritik kurumun ismini verdi. Erkin, “Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Borsa İstanbul, SPK, MASAK, TBB/Risk Merkezi, Bankalar, Fon Saklayıcıları ve Aracı Kurumlar mercek altına alınmalı; döviz, SWIFT, olağandışı hacim analizleri ve kredi sözleşmeleri didik didik edilmeli” dedi.

"2.5 MİLYAR LİRALIK KREDİ VE KRİPTO CÜZDANLARI"

Aytunç Erkin, yazısının en can alıcı bölümünde birbirinden bağımsız gibi görünen şirketler, fonlar ve kripto cüzdanlar arasındaki "ortak ekonomik faydalanıcı ağının" ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Erkin, araştırması sürdüğü için şimdilik ismini vermediği bir kuruluşa ve "Tera" isimli firmaya dikkat çekerek, kendisine yöneltilen şu çarpıcı soruları köşesinde yazdı:

“GYO’dan başlayarak payları ilk toplayan kişilerle Tera (veya bağlantılı kişiler) arasında bir para/pay ilişkisi var mı?

Destek Grubu tarafından Tera veya bağlantılı şirketlere 2.5 milyar TL seviyesinde kredi kullandırıldı mı? Böyle bir kredi varsa para nerede kullanıldı?

Tera dışındaki özel ve kamu fonları yüksek fiyatlardan hangi hesaplardan hisse satın aldı?

Elde edilen hisse satış kazançlarının ne kadarı yurt dışına veya kripto platformlarına aktarıldı?

Kripto varlıklara çevrilen tutarlar hangi dış/soğuk cüzdanlarda toplandı?”