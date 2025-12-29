İstanbul Küçükçekmece'de vahşice katledilip valize konan Ayşe Tokyaz'ı "öldürmekten" tutuklanan eski polis memuru Cemil K. ve 6 kişinin yargılanmasına İstanbul'da bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davayı, CHP'nin Gölge Aile Bakanı Aylin Nazlıaka, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Kadın Cinayetleri Platformu da takip ediyor.

'GÖRÜYORSUN DEĞİL Mİ BENİ ALLAH CEZANIZI VERSİN'

Sanıklar duruşma salonuna girdikten sonra Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz, sanıklara "Görüyorsun değil mi beni Allah cezanızı versin” diyerek tepki gösterdi.

Ayşe Tokyaz’ın "ailesinin duruşma kapalı görülsün" talebi reddedildi.

'ESRA TOKYAZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ'

Sanık Cemil Koç’a Tokyaz’ın avukatları “Bu tarafa bakma” dedi. Cemil K., “Kim diyor bunu neye istinaden” diye yanıt verdi.

Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakıp gülmesi üzerine, Tokyaz sinir krizi geçirerek "Gülsene gülsene. Şimdi konuş bana elinden ne geliyorsa ardına koyma demiştin. Elime bak, elime yüzüme bak. Kimim ben kimim? Esra mıyım Ayşe miyim?" dedi

Bunun üzerine Cemil Koç " Onun bu kadar konuşma hakkı varsa ben de konuşurum" diye bağırdı.

Çıkan gerginliğin üzerine duruşmaya 10 dakika ara verildi.

CEMİL KARA CİNAYETİ İŞLEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cemil Kara yaptığı savunmada Ayşe Tokyaz'ı öldürmediği iddia ederek savunma yaptı. Kara, "İddianameyi görmedim. savunmamı dosyamı gördükten sonra yapmak istiyorum. benim dışındaki tüm sanıklara ilişkin sorulara cevap verebilirim. genel manada ben öldürmedim. Benim dışında herhangi bir suçu olan arkadaş yok. kendi savunmamı da sonrasında yapacağım" açıklamasında bulundu

'DOSYAYI İNCELEDİKTEN SONRA SAVUNMA YAPACAĞIM'

Olayın geçmişine yönelik süreci anlatan Kara, dosyayı inceledikten sonra savunma yapacağını belirtti.

Koç, Ayşe'nin vefatından sonraki süreci anlatarak, "Ayşe'nin vefatından sonra Uğur abiyi aradım. O da hemen geldi. Geldiğinde bavul kapalıydı. İçi doluydu. Uğur abi görmedi. Olay sonrasında sonrasında telefon geldi ev aranıyormuş, Uğur abi de benim panik yaptığımı anlayınca kaçtı gitti. İlker, Uğur, Buğra’nın hepsinin suçu yok. Ben İlker’i kullandım. 18-20 tane telefon hattım var. Her bir hesaba bir telefon hattı gerekiyor. Ne kadar alabiliyorsam aldım" dedi.

CEMİL KOÇ SİNKAFLI KÜFÜRLER EDEREK PROVAKASYON YAPTI

Koç'nın savunmasında Esra Tokyaz söz aldı. "Ben Ayşe olarak katille konuşmak istiyorum. Şunlar varya şunlar. Bunların hepsi suçlu" dedi. Sanık Cemil Koç sinkaflı küfürle karşılık verdi.

Tartışma esnasında Cemil Koç, "Bu bir insan bunu nasıl yapabilirim gerçekten canilik. Bunun da bir nedeni var, haklı bir nedeni var. Bu sebebi açıklayacağım” dedi.