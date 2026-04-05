YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kız Öğrenciler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Bölge Finali, Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

11 ilin katılım sağladığı yarışmada İmam Hatip Ortaokulu 7/B sınıfı öğrencisi Ayşe Betül Yıldırım, gösterdiği performansla bölge birincisi oldu.

Öğrenci bu başarısı ile 12 Mayıs’ta Denizli’de düzenlenecek Türkiye Finali’nde bölgemizi temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yaptığı açıklamada, "Bu büyük başarıdan dolayı öğrencimizi yürekten tebrik ediyor; başta ailesi olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, öğrencimize Türkiye finalinde başarılar diliyoruz." dedi.