HANGİ PARTİLER DENETLENDİ?

Yüksek Mahkeme;

Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisi’nin 2022 yılına ait hesaplarını,

Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ve kapanma kararı alan Memleket Partisi’nin 2023 yılına ait mali kayıtlarını,

Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nin ise hem 2022 hem 2023 hesaplarını mercek altına aldı.

İKİ PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Denetim sonucunda AYM, özellikle Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisi için dikkat çeken bir karara imza attı.

Bu iki partinin 2022 yılı kesin hesaplarında, gelir ve giderlerin yeterli şekilde belgelendirilmediği tespit edildi. Mahkeme, bu nedenle parti sorumluları hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Diğer partilerin hesapları “uygun” bulundu

Denetime tabi tutulan diğer siyasi partilerin mali kayıtları ise AYM tarafından mevzuata uygun bulundu. Mahkeme, bu partilerin hesaplarının:

Doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verdi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

AYM’nin yayımladığı bu kararlar, siyasi partilerin mali faaliyetlerinin şeffaflığı ve denetlenebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Özellikle belgelendirme eksikliği nedeniyle yapılan suç duyurusu, parti finansmanında hesap verebilirliğin altını bir kez daha çizdi.