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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 7532 sayılı Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili hükmü yapılan inceleme sonucunda iptal edilirken, kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

AYM'DEN "DİNLENME HAKKI" VURGUSU

Yüksek Mahkeme kararında, Anayasa'nın 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkına dikkat çekti.

Kararda, noterliğin serbest meslek olarak yürütülmesine rağmen aynı zamanda kamu görevi niteliği taşıdığı belirtilerek, tatil günlerinde çalışmaya ilişkin esasların yalnızca yönetmelikle belirlenmesinin çalışanların dinlenme hakkına sınırlama getirdiği ifade edildi.

AYM, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini vurgulayarak, noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esasların kanunda açık şekilde yer almadığına dikkat çekti.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDAKİ DÜZENLEME DE İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi ayrıca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen ve sanığın son adresine tebligat yapılamaması veya duruşmaya gelmemesi halinde müdafine yapılan bildirimin yeterli sayılmasını öngören hükmü de iptal etti.

Kararda, adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi için savunma hakkının öncelikle kişiye bizzat tanınmasının hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulandı.