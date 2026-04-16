Anayasa Mahkemesi, Kayseri’de Pamukhan olarak bilinen taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedellerinin düşük belirlenmesini mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ TARTIŞMA YARATTI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi’ndeki bazı taşınmazları, korunması gereken kültür varlığı kapsamında kamulaştırdı. Süreçte, taşınmazların emsal bedeli belirlenirken arsa niteliği esas alındı.

Mal sahipleri ise söz konusu alanın şehir merkezinde, ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu belirterek belirlenen bedelin düşük olduğunu savundu.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI DİKKATE ALINMADI

Yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporlarında, taşınmazın hem ticari niteliği hem de kültürel değeri nedeniyle yüzde 150 oranında değer artışı uygulanması gerektiği belirtildi.

Ancak yerel mahkeme, bu değerlendirmeyi dikkate almayarak düşük bedel üzerinden karar verdi.

AYM: GERÇEK BEDEL ÖDENMELİ

Bireysel başvuru üzerine dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde taşınmazın tüm özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kararda, Anayasa’nın 46. maddesi gereği kamulaştırmada gerçek karşılığın ödenmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

İHLAL KARARI VE YENİDEN YARGILAMA

Yüksek Mahkeme, başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederek ihlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.