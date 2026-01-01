Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine geri döneceği yönünde o dönemde çıkan söylentilere yanıt verdi.

AYKUT KOCAMAN: 'İSMİMİN GEÇMESİ BENİ MEMNUN ETTİ'

Sports Digitale'e konuşan Aykut Kocaman, 'Sadettin Saran başkanlık görevine geldiği dönemde teklif aldınız mı?' şeklinde gelen soruyu şöyle yanıtladı:

"Teklif tarafına değinmeyeceğim. Zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bununla ilgili ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir, onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ortak bir uzlaşma haline gelmiş büyük bir çoğunluk tarafından ismimin geçmesi tabii ki teknik adam olarak, Fenerbahçeli olarak, yıllarını burada geçirmiş bir insan olarak mutlu etti beni."

'BENİM ÜZERİMDE DÜŞÜNÜLDÜ'

Daha önce de ihtiyaç duyulması halinde göre hazır olduğunu söylediğini hatırlatan Aykut Kocaman, "Bu 'ihtiyaç' kelimesini özellikle üstüne basarak söyledim. O dönem için ihtiyaç hasıl oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor. Ama durumumla ilgili tarafına tekrar vurgu yapmak istiyorum; bugün doğru bir zaman değil onunla ilgili konuşmak için. Onu ilerleyen zamanda yine bir sohbet anında söylememde fayda olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.