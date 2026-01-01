SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘bomba’ diyerek açıkladı: Çifte zam sürprizi

Asgari ücretin brüt 33.030 TL; net olarak ise 28.075 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, SGK primine esas aylık üst sınırının 297 bin 270 TL olduğunu ve günlük üst sınırının 9 bin 909 TL olduğunu söyledi. Erdursun, "Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli ay­lığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin da­ha fazla artması anlamına geliyor" dedi.