01 Ocak 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'bomba' diyerek açıkladı: Çifte zam sürprizi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ‘bomba’ diyerek açıkladı: Çifte zam sürprizi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında ‘bomba kısım’ diyerek borçlanmalardaki zamma parmak bastı. Erdursun, Doğum ve yurt dışı borçlanmaları dışında tüm borçlanmalarda oranlar değiştiğini ve böylece 2026'da çifte zam gelmiş olduğunu yazdı.

Son Güncelleme:
Asgari ücrete yapılan artış ile beraber primler, borçlanmalar, Bağ-Kur ihyaları, prime esas üst sınırlar da artış gerçekleşti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında prim ve borçlanmalardaki ücret artışları yorumladı.

Asgari ücretin brüt 33.030 TL; net olarak ise 28.075 TL olduğunu hatırlatan Erdursun, SGK primine esas aylık üst sınırının 297 bin 270 TL olduğunu ve günlük üst sınırının 9 bin 909 TL olduğunu söyledi. Erdursun, "Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli ay­lığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin da­ha fazla artması anlamına geliyor" dedi.

Asgari ücretin bir çalışanın işverene maliyetinin 41 bin 535 TL olduğunu söyleyen Erdursun, 2 puan teşvikle 40.214 TL; 5 puan teşvikle 39.223 TL olduğunu belirtti. GSS’de yaşanan artışa da değinen Erdursun, "Asgari ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS primi 1 Aralıkta Brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldi. GSS’de Artış Oranı %154 oldu! Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL" ifadelerini kullandı.

‘Bomba kısım’ ifadelerini kullanan Erdursun, borçlanmalardaki zamma dikkat çekti. Erdursun, tablonun çok sert olduğunu vurguladı. Erdursun, bu durumu şu şekilde anlattı:

"Askerlik, Kısmi Süre, Doktora süreleri gibi borçlanmalar %78.5 Zamlandı!
İşte asıl kırılma burada.
-Eski oran: %32
-Yeni oran: %45
Aynı süre için daha yüksek asgari ücret daha yüksek oran çifte zam yapılmış oldu.”

Aynı durumun Bağ-Kur ihyasında da yaşandığını söyleyen Erdursun, "2026 yılı sosyal güvenlik açısından: -Daha pahalı -Daha karmaşık -Daha dikkat isteyen bir yıl. Bu yıl borçlanma yapacak olanların iki kere düşünmesi, prim ödeyenlerin statüsünü iyi bilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Diğer
